HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Siap Hadapi Krisis Pangan, Stok Beras Aman hingga 11 Bulan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |11:43 WIB
RI Siap Hadapi Krisis Pangan, Stok Beras Aman hingga 11 Bulan
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog telah mencapai 4,7 juta ton dan menuju 5 juta ton. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog telah mencapai 4,7 juta ton dan menuju 5 juta ton. Ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah sejak Bulog berdiri.

Menurut Amran, capaian tersebut merupakan bagian dari gambaran besar ketahanan pangan nasional yang saat ini berada dalam kondisi kuat. Selain CBP, ketersediaan beras di pasar domestik dan sektor HoReCa (hotel, restoran, dan katering) tercatat mencapai sekitar 12 juta ton.

Sementara itu, potensi standing crop juga diproyeksikan terus menambah pasokan hingga akhir tahun.

“Cadangan kita saat ini 4,7 juta ton dan terus menuju 5 juta ton. Dengan posisi ini, kebutuhan pangan kita cukup hingga 11 bulan ke depan. Ini adalah bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi krisis pangan global,” tegas Mentan Amran, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan, dengan posisi cadangan saat ini yang terus meningkat, Indonesia memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi potensi krisis pangan global. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu menjadi alasan penting bagi setiap negara untuk memperkuat cadangan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

