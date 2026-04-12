Bulog Klaim Stok Beras Aman hingga 11 Bulan meski El Nino Mengancam

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |17:17 WIB
Stok Beras (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perum Bulog memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman meski potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 4,6 juta ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 11 bulan ke depan.

“Kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk 11 bulan ke depan. El Nino diperkirakan enam bulan, jadi insya Allah pangan kita aman,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resminya, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, penguatan stok beras nasional tidak lepas dari optimalisasi penyerapan hasil panen petani dalam negeri serta pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah yang dilakukan Bulog. Langkah ini juga memastikan distribusi beras tetap merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Ahmad Rizal, capaian stok yang tinggi merupakan hasil sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam menjaga keseimbangan produksi dan distribusi pangan nasional.

“Dengan stok beras yang kuat ini, kami optimistis dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan sebagaimana yang dicanangkan pemerintah,” lanjutnya.

Ahmad Rizal menambahkan, Perum Bulog bersama pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah melalui peningkatan serapan dalam negeri, distribusi yang merata, serta penguatan sistem logistik pangan.

 

