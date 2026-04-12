Mentan: Stok Beras RI Capai 5 Juta Ton, Terbesar Sepanjang Sejarah

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok beras nasional saat ini diproyeksikan segera mencapai angka 5 juta ton. Angka tersebut disebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

“Sekarang, bulan ini, insya Allah, 5 juta ton beras kita. Ini tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, lonjakan stok beras ini tidak lepas dari peningkatan produksi dalam negeri yang signifikan. Kondisi tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, bahkan disebut turut memberi dampak terhadap pasar pangan global.

“Dulu kita impor 7 juta ton beras. Sekarang kita tidak impor. Dampaknya, harga pangan dunia turun,” jelasnya.

Meski demikian, Amran mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemanfaatan inovasi, khususnya dari kalangan perguruan tinggi.

Dia menilai, selama ini kualitas riset di kampus sudah baik, namun masih lemah dalam hal hilirisasi dan pemasaran.

“Kelemahan kita di kampus adalah tidak mampu mengkomunikasikan apa yang kita ciptakan dan harus melihat pasar,” ujarnya.

Amran menegaskan, pemerintah siap mendukung dan menyerap berbagai inovasi dalam negeri, asalkan kampus berani memproduksi dalam skala besar serta menjamin kualitas hasilnya.