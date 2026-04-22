HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Strategi Mentan Hadapi Kemarau Panjang 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |12:29 WIB
Intip Strategi Mentan Hadapi Kemarau Panjang 2026
Intip Strategi Mentan Hadapi Kemarau Panjang 2026 (Foto: Kementan)
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pompanisasi menjadi salah satu langkah utama dalam menjaga produktivitas pertanian.

“Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan,” ujar Mentan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Mengacu pada proyeksi iklim, kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dengan intensitas yang lebih tinggi. Namun demikian, kondisi tersebut telah diantisipasi sejak awal melalui penguatan sistem mitigasi berbasis wilayah dan percepatan intervensi di lapangan. Sejumlah wilayah sentra produksi, khususnya di Pulau Jawa, berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air irigasi yang berdampak pada terganggunya pola tanam, penurunan indeks pertanaman, hingga risiko gagal panen.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pertanian telah mempercepat intervensi di wilayah rawan kekeringan salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan pompa air dan sumber-sumber air permukaan. Langkah ini tidak bersifat reaktif, melainkan telah dikoordinasikan sejak awal ke seluruh daerah agar dapat memitigasi kekeringan dengan memetakan wilayah terdampak dan potensi sumber air terdekat.

 

