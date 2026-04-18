Mentan Amran Minta Aktor Intelektual Penyelundupan Pangan Diusut Tuntas

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman meminta Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri mengusut tuntas aktor intelektual di balik kasus penyelundupan 23,1 ton komoditas pangan di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menegaskan, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan.

“Kami minta diusut sampai ke akar. Aktor intelektualnya harus dibongkar. Ini jaringan besar, bukan kasus biasa,” ucapnya dalam pernyataan resmi pada Sabtu (18/4/2026).

Diketahui, dalam pengungkapan tersebut, aparat menyita berbagai komoditas ilegal, antara lain 2,1 ton bawang merah asal Thailand, 9,1 ton bawang putih dari China, 7,9 ton bawang bombai asal Belanda, 1,6 ton bawang bombai dari India, serta 2,2 ton cabai kering asal China.

Amran menyebut kasus di Pontianak hanya bagian kecil dari praktik penyelundupan pangan yang lebih luas dan terorganisir. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat juga menggagalkan penyelundupan besar di berbagai daerah, seperti 133,5 ton bawang bombai ilegal di Semarang, 72 ton di Surabaya, 250 ton beras ilegal di Sabang, serta sekitar 1.000 ton beras ilegal di Tanjung Balai Karimun.

“Ini pola yang sama, berulang, dan terorganisir. Berulang kali kami sebut inilah mafia pangan. Skalanya sudah ratusan sampai ribuan ton. Artinya ada kekuatan besar di belakangnya,” kata Mentan Amran.