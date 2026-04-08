HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Sebut MBG Dongkrak Pendapatan Petani

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |11:29 WIB
Mentan Sebut MBG Dongkrak Pendapatan Petani
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil mendongkrak kesejahteraan petani. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi sektor pangan dari hulu hingga hilir.

Mentan Amran mengatakan sekitar 160 juta petani dan peternak terlibat dalam rantai pasok kebutuhan dapur program MBG. Keterlibatan besar sektor produksi pangan itu, berkontribusi terhadap meningkatnya pendapatan petani di berbagai daerah.

“Sekitar 160 juta petani dan peternak kita mensuplai kebutuhan dapur MBG. Ini adalah program mulia, bukan hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi untuk kemaslahatan umat,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Februari 2026 tercatat mencapai 125,45 atau menjadi level tertinggi sepanjang sejarah. Angka tersebut naik 1,50 persen dibanding Januari 2026, didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,17 persen jauh melampaui kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,65 persen.

Secara tren, NTP menunjukkan penguatan konsisten sejak Maret 2025. 

Pada Maret tahun lalu, NTP berada di level 123,72, kemudian naik menjadi 125,35 pada Desember 2025 dan kembali meningkat menjadi 125,45 pada Februari 2026.

“Program Bapak Presiden Prabowo sangat berpihak pada rakyat. Ini nyata, karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengangkat kesejahteraan petani dan peternak,” ujar Amran.

 

