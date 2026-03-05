Harga Daging Sapi Rp144.000, Cabai Rawit Merah Makin Pedas Rp82.300 per Kg

JAKARTA – Harga pangan terpantau mengalami pergerakan naik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain cabai rawit merah, gula, dan daging sapi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Kamis (5/3/2026), harga beberapa bawang justru turun. Bawang merah turun 2,91 persen menjadi Rp43.450 per kg, sedangkan bawang putih turun 3,44 persen menjadi Rp39.350 per kg.

Untuk beras, beras kualitas bawah I turun 1,04 persen menjadi Rp14.300 per kg, beras kualitas bawah II stagnan di Rp14.500 per kg, beras kualitas medium I turun 2,19 persen menjadi Rp15.600 per kg, dan beras kualitas medium II turun 0,95 persen menjadi Rp15.650 per kg. Beras kualitas super I turun 2,62 persen menjadi Rp16.700 per kg, sementara beras kualitas super II turun 1,5 persen menjadi Rp16.450 per kg.

Harga cabai sebagian besar turun, seperti cabai merah besar turun 13,2 persen menjadi Rp38.800 per kg, cabai rawit merah keriting turun 13,43 persen menjadi Rp74.300 per kg, dan cabai rawit hijau turun 10,41 persen menjadi Rp48.600 per kg. Namun, cabai rawit merah tercatat naik 8,94 persen menjadi Rp82.300 per kg.