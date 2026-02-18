Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag Pastikan MBG Tidak Picu Kenaikan dan Stok Pangan Tetap Aman

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |17:44 WIB
Mendag Pastikan MBG Tidak Picu Kenaikan dan Stok Pangan Tetap Aman
Mendag mengatakan kepastian kondisi pasar setelah munculnya program MBG didapatkan langsung dari pelaku usaha. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan permintaan pasokan pangan kepada petani dan pelaku usaha mengalami tren peningkatan seiring bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons isu kenaikan harga dan keterbatasan stok sejumlah komoditas, seperti ayam potong, di tingkat pedagang setelah program MBG berjalan. Menurut Budi, sebelum program tersebut diluncurkan, permintaan pangan justru cenderung menurun.

"Justru sekarang ketika permintaan itu grafiknya naik. Ada kepastian dan produksi mengikuti permintaan sehingga harga malah cenderung stabil. Apakah banyak permintaan terus tiba-tiba harga melonjak karena MBG? Kan tidak ada," ujar Budi di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Budi mengatakan kepastian kondisi pasar setelah munculnya program MBG didapatkan langsung dari pelaku usaha. Menurut kalangan pengusaha, tingkat permintaan dan penawaran selama MBG berjalan tidak mengganggu stok dan kestabilan harga pangan.

 

