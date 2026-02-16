Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Imlek dan Ramadhan 2026, Harga Beras hingga Minyak Goreng Melonjak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |11:24 WIB
Jelang Imlek dan Ramadhan 2026, Harga Beras hingga Minyak Goreng Melonjak
Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan menjelang Tahun Baru Imlek dan momen Ramadhan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan menjelang Tahun Baru Imlek dan momen Ramadhan. Kenaikan tercatat pada beras, minyak goreng, ikan, hingga daging.

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (16/2/2026), kenaikan harga terjadi pada beras medium non-SPHP yang naik 0,02 persen menjadi Rp13.890 per kg, diikuti beras khusus lokal yang naik 0,59 persen menjadi Rp15.752 per kg.

Untuk minyak goreng, jenis minyak goreng kemasan naik 0,88 persen menjadi Rp21.178 per liter, sedangkan minyak goreng curah naik 1,81 persen menjadi Rp18.021 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ikan, yaitu ikan kembung naik 0,99 persen menjadi Rp45.761 per kg, ikan tongkol naik 0,34 persen menjadi Rp37.130 per kg, dan ikan bandeng naik 0,47 persen menjadi Rp36.942 per kg.

Lonjakan harga juga tercatat pada garam konsumsi yang naik 0,67 persen menjadi Rp11.487 per kg, serta daging kerbau segar lokal yang naik 5,83 persen menjadi Rp153.611 per kg.

Meski demikian, sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan harga. Beras premium turun 0,30 persen menjadi Rp15.465 per kg, beras medium turun 0,55 persen menjadi Rp13.271 per kg, dan beras SPHP turun 0,25 persen menjadi Rp12.409 per kg.

Komoditas lain yang turun antara lain:

- Jagung peternak: turun 2,76 persen menjadi Rp6.695 per kg

- Kedelai biji kering impor: turun 1,65 persen menjadi Rp10.770 per kg

- Bawang merah: turun 2,73 persen menjadi Rp39.947 per kg

- Bawang putih: turun 1,55 persen menjadi Rp38.071 per kg

- Cabai merah keriting: turun 1,49 persen menjadi Rp43.317 per kg

- Cabai merah besar: turun 3,86 persen menjadi Rp39.174 per kg

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/25/3201873//humas_ragunan-oMN4_large.jpg
Senin Biasanya Satwa Taman Ragunan Off, Tapi Jelang Imlek Tukar Jadwal Libur  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/25/3201864//taman_marga_satwa-6KTM_large.jpg
Libur Imlek, Taman Margasatwa Ragunan Dihiasi Lampion hingga Edukasi Feeding Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/612/3201759//imlek-tsPG_large.jpg
Sambut Imlek 2026, Ini Rekomendasi 30 Ucapan Tahun Baru China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201778//gerbang_tol_cipali-NQ1n_large.jpg
Jelang Imlek, 378 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Arah Trans Jawa Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201750//kereta_whoosh-pqfb_large.jpg
Long Weekend Imlek, Penumpang Whoosh Capai 25.678 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201734//ornamen_imlek-kO3n_large.jpg
Ornamen Imlek Hiasi Bundaran HI Jakpus saat CFD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement