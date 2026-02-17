Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

36 Ribu Dapur MBG Tahun Ini, Berapa Tenaga Kerja yang Terserap?

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |11:00 WIB
36 Ribu Dapur MBG Tahun Ini, Berapa Tenaga Kerja yang Terserap?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya mendorong perputaran ekonomi, tetapi juga membuka banyak lapangan pekerjaan. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya mendorong perputaran ekonomi, tetapi juga membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Dengan semakin banyak dapur MBG yang akan dibuka tahun ini, puluhan ribu tenaga kerja diperkirakan siap terserap di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI), Minerva Taran, mengatakan rata-rata satu dapur mempekerjakan 30 tenaga kerja. Dirinya memperkirakan potensi serapan tenaga kerja mencapai jutaan orang, meski jumlahnya bervariasi tergantung skala dapur.

"PPJI tercatat memiliki lebih dari 4.000 anggota. Dengan asumsi rata-rata satu dapur menyerap sekitar 30 tenaga kerja, tentu dampaknya besar. Ada yang 5 orang, 20 orang, bahkan dapur saya sendiri 60 tenaga kerja,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Minerva mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 36.000 dapur MBG pada 2026. Dari jumlah itu, PPJI menargetkan bisa berkontribusi sekitar 10 persen dari total dapur MBG pemerintah.

Akan tetapi, ia mengakui laju pembangunan pada 2026 kemungkinan lebih moderat karena pemerintah memprioritaskan instansi tertentu.

Meski demikian, ia optimistis anggota PPJI tetap dapat terlibat melalui berbagai skema kerja sama dengan instansi terkait.

"Target harus setinggi-tingginya,” pungkas Minerva.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201865//makan_bergizi-x6nw_large.jpg
MBG Tidak Libur, Tetap Disalurkan Selama Imlek, Ramadhan dan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/612/3201774//mbg_kelapa-s5cq_large.jpg
Viral, Video Siswa SD di Kaltim Terima MBG Berupa Kelapa Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/51/3201803//bio_paulin-0Phm_large.jpg
Kisah Bio Paulin Minta Makan Siang Gratis ke Presiden Prabowo, Menunya Mewah Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201605//mbg-p2Bn_large.jpg
MBG Beri Dampak Besar, Penjualan Kendaraan hingga Omzet Petani Meroket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201486//mbg-awOs_large.jpg
MBG Mulai Beri Dampak pada Pengeluaran Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201407//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Pq3N_large.jpg
SPPG Polri Diperkuat dari Hulu ke Hilir, Ini Strategi Kapolri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement