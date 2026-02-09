Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3,6 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek Saat Mudik Lebaran 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |18:52 WIB
3,6 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek Saat Mudik Lebaran 2026
Lonjakan arus kendaraan tersebut diperkirakan dipicu oleh panjangnya masa libur Lebaran tahun ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi sekitar 3,6 juta kendaraan akan meninggalkan wilayah Jabodetabek selama periode mudik Lebaran 2026. Lonjakan arus kendaraan tersebut diperkirakan dipicu oleh panjangnya masa libur Lebaran tahun ini.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan Achmad Purwantoro, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada data historis lalu lintas yang dimiliki perseroan.

"Tahun 2026 di Lebaran ini, dari data yang kami miliki, kami memperkirakan sesuai dengan lamanya waktu liburan akan mencapai 3,6 juta kendaraan," kata Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantoro, Senin (9/2/2026).

Dari total kendaraan yang keluar Jabodetabek tersebut, sekitar 50% diproyeksikan bergerak ke arah timur, 28% ke arah barat atau Merak, serta 20,7% menuju arah selatan melalui Ciawi.

Rivan menjelaskan, arus ke arah timur menjadi perhatian utama karena sebagian besar kendaraan akan menuju ruas Tol Trans Jawa. Dari 50,4% kendaraan yang ke arah timur, sekitar 57% diperkirakan menuju Trans Jawa, sementara 42% lainnya menuju Bandung.

Proyeksi tersebut, lanjut Rivan, disusun berdasarkan pengalaman pengelolaan lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebelumnya. Menurutnya, tingkat akurasi perhitungan lalu lintas Jasa Marga pada Nataru 2025 mencapai hampir 100% atau sekitar 90,9%.

 

