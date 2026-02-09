Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai, Daging hingga Telur Naik Jelang Ramadhan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |10:53 WIB
Harga Cabai, Daging hingga Telur Naik Jelang Ramadhan
Harga Pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mayoritas komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan harga sepekan menjelang momen Ramadhan. Kenaikan harga berlaku mulai dari cabai, daging, gula, telur hingga minyak goreng.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pada Senin (9/2/2026) pukul 8.30 WIB, harga bawang merah naik 0,35 persen menjadi Rp43.350 per kg.

Diikuti bawang putih naik 0,12 persen menjadi Rp40.450 per kg dan cabai merah besar naik 5,53 persen menjadi Rp42.000 per kg. Kenaikan harga juga berlaku untuk cabai merah keriting yang naik 4,99 persen menjadi Rp43.100 per kg.

Untuk cabai rawit hijau mengalami kenaikan harga sebesar 3,26 persen menjadi Rp53.900 per kg. Kemudian cabai rawit merah mengalami kenaikan harga sebesar 13,02 persen menjadi Rp72.500 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar naik 1,74 persen menjadi Rp41.000 per kg. Daging sapi kualitas I dan kualitas II masing-masing naik 0,14 dan 0,26 persen menjadi Rp143.250 dan Rp135.600 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
