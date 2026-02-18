Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag Minta Harga Pangan Tidak Naik Selama Ramadhan 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |11:07 WIB
Mendag Minta Harga Pangan Tidak Naik Selama Ramadhan 2026
Mendag Minta Harga Pangan Tidak Naik Selama Ramadhan 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi memastikan kestabilan harga pangan selama Ramadhan 2026.

Respons Budi soal kestabilan pangan ini, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan belakangan hari ini, seperti daging ayam hingga cabai rawit di pasaran.

"Kemarin kami sudah kumpulkan pelaku usaha. memastikan pasokan ada. Mereka menyampaikan pasokan semua ada tidak ada masalah," kata Mendag saat peluncuran pasar murah di halaman parkir Kementerian Perdagangan, Rabu (18/2/2026).

Mendag Ingatkan Jangan Ada yang Ambil Keuntungan

Distribusi pangan dari tangan petani, distributor sampai ke pedagang ikut menjadi atensi Kemendag. Mendag mewanti-wanti agar tak ada spekulan yang mengambil keuntungan.

Mendag menekankan soal pengawasan turut melibatkan kepolisian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional hingga pemerintah daerah.

"Saya minta pasar-pasar yang harga (pangan) agak tinggi itu distribusinya harus benar-benar diperhatikan. Dan kami sudah sepakat dan masing-masing kementerian kan juga ada satgasnya," kata Budi.

"Kami monitor supaya tidak ada harga-harga yang naik. Kalaupun itu naik kita cari masalahnya apa," sambungnya.

Sebagian besar komoditas pangan tercatat mengalami kenaikan harga memasuki pekan bulan Ramadan 2026. Lonjakan harga terbesar terjadi di komoditas cabai dan daging ayam.

 

