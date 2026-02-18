Harga Beras, Cabai hingga Telur Turun Jelang Ramadhan 2026

JAKARTA - Daftar harga pangan yang turun menjelang bulan suci Ramadhan 2026. Berdasarkan data panel harga dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (18/2/2026), tren penurunan terjadi pada komoditas beras, cabai, bawang hingga minyak goreng.

Untuk harga beras premium turun 1,74 persen menjadi Rp15.383 per kg. Beras medium turun 1,12 persen menjadi Rp13.240 per kg. Sementara itu beras beras SPHP turun 0,52 persen menjadi Rp12.379 per kg. Beras medium non SPHP turun 0,65 persen menjadi Rp13.837 per kg. Namun beras khusus lokal naik 0,68 persen menjadi Rp15.870 per kg.

Harga Bawang dan Cabai

Penurunan harga juga berlaku untuk jagung yang turun 5,61 persen menjadi Rp6.573 per kg. Kedelai biji kering impor turun 1,25 persen menjadi Rp10.792 per kg. Bawang merah dan putih masing-masing turun 4,61 persen dan 2,42 persen menjadi Rp40.160 dan Rp38.322 per kg.

Cabai merah keriting turun 4,80 persen menjadi Rp43.684 per kg. Cabai merah besar turun 10,68 persen menjadi Rp37.828 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 0,12 persen menjadi Rp75.683 per kg. Meski begitu, harga daging sapi murni naik sebesar 1 persen menjadi Rp140.968 per kg.