Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras, Cabai hingga Telur Turun Jelang Ramadhan 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |10:30 WIB
Harga Beras, Cabai hingga Telur Turun Jelang Ramadhan 2026
Harga Beras, Cabai hingga Telur Turun Jelang Ramadhan 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga pangan yang turun menjelang bulan suci Ramadhan 2026. Berdasarkan data panel harga dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (18/2/2026), tren penurunan terjadi pada komoditas beras, cabai, bawang hingga minyak goreng.

Untuk harga beras premium turun 1,74 persen menjadi Rp15.383 per kg. Beras medium turun 1,12 persen menjadi Rp13.240 per kg. Sementara itu beras beras SPHP turun 0,52 persen menjadi Rp12.379 per kg. Beras medium non SPHP turun 0,65 persen menjadi Rp13.837 per kg. Namun beras khusus lokal naik 0,68 persen menjadi Rp15.870 per kg.

Harga Bawang dan Cabai 

Penurunan harga juga berlaku untuk jagung yang turun 5,61 persen menjadi Rp6.573 per kg. Kedelai biji kering impor turun 1,25 persen menjadi Rp10.792 per kg. Bawang merah dan putih masing-masing turun 4,61 persen dan 2,42 persen menjadi Rp40.160 dan Rp38.322 per kg.

Cabai merah keriting turun 4,80 persen menjadi Rp43.684 per kg. Cabai merah besar turun 10,68 persen menjadi Rp37.828 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 0,12 persen menjadi Rp75.683 per kg. Meski begitu, harga daging sapi murni naik sebesar 1 persen menjadi Rp140.968 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199549/mentan_amran-NULl_large.jpg
Serapan Naik 700 Persen di Awal 2026, RI Buka Peluang Ekspor Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199264/padi-BN1o_large.jpg
Produksi Beras Terus Meningkat, Diprediksi Tembus 10,16 Juta Ton pada Januari-Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196597/mentan_amran-uyRn_large.jpg
Sita 1.000 Ton Beras Ilegal, Mentan Minta Pelaku Ditindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195105/stok_stabil-7dTu_large.jpg
Stok Beras RI Capai 3,36 Juta di Awal Tahun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194907/penyerapan_beras-rMIH_large.jpg
Bulog Targetkan Penyerapan Beras 4 Juta Ton di 2026, Bakal Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194890/sphp-TB9Y_large.jpg
Program Beras Murah SPHP Diperpanjang hingga 31 Januari 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement