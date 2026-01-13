Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras RI Capai 3,36 Juta di Awal Tahun, Ini Rinciannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |11:06 WIB
Stok Beras RI Capai 3,36 Juta di Awal Tahun, Ini Rinciannya
Stok Stabil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan kondisi harga dan stok beras nasional pada awal 2026. Kondisi beras aman dan terkendali tanpa perlu melakukan impor. 

Hal ini didukung oleh cadangan beras pemerintah yang dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Distribusi Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menyatakan stok beras mencapai 3,36 juta ton per 12 Januari 2026. 

Jumlah tersebut terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.

“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujar Rachmi dalam keterangan resminya pada Selasa (13/1/2025).

Selain menjaga kecukupan cadangan, Pemerintah, kata Rachmi, juga terus memperkuat upaya stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.

Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau setara 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194907/penyerapan_beras-rMIH_large.jpg
Bulog Targetkan Penyerapan Beras 4 Juta Ton di 2026, Bakal Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194890/sphp-TB9Y_large.jpg
Program Beras Murah SPHP Diperpanjang hingga 31 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192558/stok_beras_stabil-d5LK_large.jpg
Stok Beras DKI Tembus 290 Ribu Ton, Dirut Bulog: Orang Jakarta Tak Usah Takut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192536/mentan_amran-I0Wb_large.jpg
Amran Targetkan Penyerapan Beras Tembus 2,5 Juta Ton di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192273/harga_beras-qcEF_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Harga Beras di Wilayah Indonesia Timur Masih Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement