Stok Beras RI Capai 3,36 Juta di Awal Tahun, Ini Rinciannya

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan kondisi harga dan stok beras nasional pada awal 2026. Kondisi beras aman dan terkendali tanpa perlu melakukan impor.

Hal ini didukung oleh cadangan beras pemerintah yang dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Distribusi Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menyatakan stok beras mencapai 3,36 juta ton per 12 Januari 2026.

Jumlah tersebut terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.

“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujar Rachmi dalam keterangan resminya pada Selasa (13/1/2025).

Selain menjaga kecukupan cadangan, Pemerintah, kata Rachmi, juga terus memperkuat upaya stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.

Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau setara 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.