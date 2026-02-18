215 Ribu Jamaah Haji Indonesia Akan Disuplai Beras Bulog

JAKARTA - Sebanyak kurang lebih 215.000 jamaah haji asal Indonesia akan disuplai beras dari Perum Bulog selama menjalankan ibadah haji di Mekkah dan Madinah pada 2026.

Kebijakan tersebut diungkapkan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat koordinasi bersama jajaran Bulog yang digelar di Mess Haji Mekkah, Arab Saudi, Rabu (17/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan dukungan penuh terhadap program penggunaan Beras Bulog untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia tahun 2026.

"Kementerian Haji dan Umrah mendukung penuh terkait program ini, untuk itu kami mewajibkan seluruh dapur di Madinah dan Mekkah yang melayani jemaah haji Indonesia sebanyak kurang lebih 215.000 orang untuk menggunakan Beras Bulog", ujar Menteri Haji dan Umrah.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa dukungan penuh dari Kementerian Haji dan Umrah merupakan momentum strategis untuk memperluas kepercayaan terhadap produk pangan nasional di tingkat internasional.