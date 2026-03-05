2.280 Ton Beras RI Mulai Dikirim ke Arab Saudi

JAKARTA - Pemerintah melalui Perum BULOG mulai memproses pengiriman 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi. Langkah awal ditandai dengan pelepasan kontainer ekspor dari Gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (4/3/2026) kemarin.

Pengiriman ini menjadi tonggak penting, karena untuk pertama kalinya beras produksi petani Indonesia dikirim secara khusus untuk dikonsumsi oleh jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Pelepasan ekspor ini juga bukan sekadar pengiriman komoditas pangan. Lebih dari itu, langkah ini menandai babak baru swasembada pangan Indonesia yang kini naik kelas.

Jika sebelumnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, kini Indonesia mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai eksportir beras premium dengan kualitas yang diakui secara internasional.

“Mudah-mudahan ke depan ekspor bisa kita tingkatkan. Khusus untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Saudi Arabia saja diperkirakan antara 20 hingga 50 ribu ton,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman dikutip, Kamis (5/3/2026).

Beras yang diberangkatkan merupakan produk premium merek Befood Nusantara yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan musim haji tahun 2026.

Sebanyak 2.280 ton beras akan dikirim secara bertahap. Seluruhnya berasal dari gabah segar hasil serapan petani dalam negeri yang kemudian diproses di Rice Milling Unit (RMU) modern berstandar tinggi.