Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2.280 Ton Beras RI Mulai Dikirim ke Arab Saudi

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |07:33 WIB
2.280 Ton Beras RI Mulai Dikirim ke Arab Saudi
Beras Bulog (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Pemerintah melalui Perum BULOG mulai memproses pengiriman 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi. Langkah awal ditandai dengan pelepasan kontainer ekspor dari Gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (4/3/2026) kemarin.

Pengiriman ini menjadi tonggak penting, karena untuk pertama kalinya beras produksi petani Indonesia dikirim secara khusus untuk dikonsumsi oleh jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. 

Pelepasan ekspor ini juga bukan sekadar pengiriman komoditas pangan. Lebih dari itu, langkah ini menandai babak baru swasembada pangan Indonesia yang kini naik kelas.

Jika sebelumnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, kini Indonesia mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai eksportir beras premium dengan kualitas yang diakui secara internasional.

“Mudah-mudahan ke depan ekspor bisa kita tingkatkan. Khusus untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Saudi Arabia saja diperkirakan antara 20 hingga 50 ribu ton,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman dikutip, Kamis (5/3/2026).

Beras yang diberangkatkan merupakan produk premium merek Befood Nusantara yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan musim haji tahun 2026.

Sebanyak 2.280 ton beras akan dikirim secara bertahap. Seluruhnya berasal dari gabah segar hasil serapan petani dalam negeri yang kemudian diproses di Rice Milling Unit (RMU) modern berstandar tinggi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204980/beras-Hmj3_large.jpg
RI Ekspor Perdana 2.280 Ton Beras Premium ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202700/beras_bulog-PMvW_large.jpg
Dirut Bulog Tegaskan Harga Beras dan Minyakita Stabil pada Ramadhan dan Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202273/beras_bulog-kmSW_large.jpg
215 Ribu Jamaah Haji Indonesia Akan Disuplai Beras Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202180/pasar-x238_large.jpg
Harga Beras, Cabai hingga Telur Turun Jelang Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199549/mentan_amran-NULl_large.jpg
Serapan Naik 700 Persen di Awal 2026, RI Buka Peluang Ekspor Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199264/padi-BN1o_large.jpg
Produksi Beras Terus Meningkat, Diprediksi Tembus 10,16 Juta Ton pada Januari-Maret 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement