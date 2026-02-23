Ini Model Pertanian Sirkular Terpadu untuk Ketahanan Pangan

JAKARTA - Model pertanian sirkular terpadu untuk ketahanan pangan. Pendekatan ini mengedepankan pemanfaatan lahan tidur, efisiensi sumber daya air, pengelolaan limbah, serta penguatan kelembagaan petani berbasis komunitas.

Hal ini dilakukan di Desa Kalongliud di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang pernah berada pada titik rapuh ketika bencana alam dan tekanan ekonomi datang hampir bersamaan.

Pada 2020, banjir dan longsor merusak jaringan irigasi desa secara menyeluruh. Sekitar 150 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan, sementara puluhan petani dan ratusan buruh tani kehilangan stabilitas mata pencaharian mereka.

Kondisi tersebut diperberat oleh pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Desa menghadapi risiko krisis ganda: ancaman terhadap ketahanan pangan dan tekanan ekonomi rumah tangga.

Model Pertanian Sirkular

Seiring waktu, sebagian lahan pertanian berangsur menjadi lahan tidur, menciptakan tantangan serius bagi keberlanjutan desa.

Dari situasi tersebut, lahir sebuah inisiatif bernama Garitan Kalongliud. Program yang diinisiasi oleh Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor Antam bersama masyarakat desa ini dirancang bukan sekadar sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai model pertanian sirkular terpadu.

Sekretaris Perusahaan Antam Wisnu Danandi Haryanto menyampaikan bahwa Garitan Kalongliud mencerminkan pendekatan keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial secara utuh.

“Program Garitan Kalongliud menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi dan ketahanan sosial. Antam meyakini bahwa pendekatan berbasis ekosistem mampu menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Wisnu dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, model pertanian sirkular yang dikembangkan di Kalongliud diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan desa berbasis potensi lokal, sekaligus mendukung strategi keberlanjutan perusahaan dalam menjaga stabilitas sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Perjalanan Kalongliud menunjukkan bahwa pemulihan desa tidak selalu harus dimulai dari intervensi besar, melainkan dari perancangan sistem yang tepat. Dari lahan tidur yang kembali hidup, desa perlahan membangun ketahanan pangan dan ekonomi dengan pijakan yang lebih berkelanjutan.

Manfaatkan 35 Hektare Lahan Tidur

Perubahan mulai terlihat secara nyata di lapangan. Sebanyak 35 hektare lahan tidur berhasil dipulihkan menjadi lahan produktif. Limbah lokal, termasuk kotoran ternak domba, diolah menjadi pupuk organik. Sekitar 25 ton limbah kotoran domba dimanfaatkan dalam sistem budidaya, sehingga mampu menekan penggunaan pupuk kimia hingga 50 persen.

Dari sisi pengelolaan sumber daya air, penerapan sistem irigasi tetes membawa dampak signifikan. Teknologi ini meningkatkan efisiensi konsumsi air hingga 60 persen sebuah capaian krusial bagi wilayah yang sebelumnya mengalami tekanan sumber daya air. Upaya pemulihan lingkungan juga diperkuat melalui penanaman 3.000 pohon di sempadan Sungai Cinyurug, yang berkontribusi pada penurunan emisi karbon sebesar 21,5 ton CO₂eq per musim tanam.

Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi program mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendapatan kelompok tani meningkat hingga 65 persen, sementara biaya pupuk menurun sekitar 50 persen. Pada periode budidaya cabai 2024–2025, kegiatan usaha mencatatkan keuntungan sebesar Rp246.258.000.

Evaluasi berbasis Social Return on Investment (SROI) menunjukkan nilai 4,34, yang berarti setiap satu rupiah investasi menghasilkan manfaat sosial lebih dari empat rupiah.