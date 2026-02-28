Bapanas Sebut Harga Pangan Stabil Selama Bulan Puasa, Ini Daftarnya

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga bahan pangan di pasar relatif stabil saat ini selama bulan ramadhan ini. Pemerintah berkomitmen mempertahankan kewajaran harga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan nyaman selama bulan puasa hingga Idulfitri mendatang.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan hasil pemantauan langsung di Pasar Gondangdia, Jakarta, pada Jumat (27/2/2026), menunjukkan harga sejumlah komoditas utama masih berada dalam koridor Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).

"Tingkat harga pangan relatif bagus. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sehingga masyarakat lebih nyaman memperoleh bahan pangan dengan harga wajar," ujar Ketut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga daging sapi berada di kisaran maksimal Rp140.000 per kilogram. Daging ayam dijual sekitar Rp39.000–Rp40.000 per kilogram, dengan harga ayam utuh 1,4 kilogram sekitar Rp50.000. Bawang merah berkisar Rp42.000–Rp43.000 per kilogram, cabai rawit merah turun menjadi Rp100.000 dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram, telur ayam ras Rp30.000–Rp31.000 per kilogram, bawang putih Rp38.000–Rp39.000 per kilogram, serta beras medium Rp12.000–Rp12.500 per kilogram.

Selain pemantauan langsung, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Februari 2026 menunjukkan tren positif. Jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH meningkat dibandingkan sebulan sebelumnya, menandakan volatilitas harga masih terkendali.

Komoditas bawang putih, misalnya, mencatat 138 kabupaten/kota mengalami penurunan IPH, meningkat dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 65 daerah. Telur ayam ras juga menunjukkan perbaikan dengan 171 kabupaten/kota mengalami penurunan IPH, naik dari 129 daerah pada periode sebelumnya.

Secara umum, penurunan IPH tertinggi tercatat pada bawang merah di 232 kabupaten/kota, diikuti minyak goreng (207 daerah), cabai merah (145 daerah), daging ayam ras (88 daerah), cabai rawit (81 daerah), beras (79 daerah), gula pasir (49 daerah), dan daging sapi (22 daerah).