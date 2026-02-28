Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Sidak Pasar Sepekan Terakhir, Harga Daging hingga Cabai Turun

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |16:23 WIB
Pemerintah Sidak Pasar Sepekan Terakhir, Harga Daging hingga Cabai Turun
Harga Pangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah menyampaikan bahwa pasokan dan harga bahan pangan pokok masih terpantau stabil menjelang pertengahan Ramadan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis harga dan pasokan pangan dapat tetap terjaga hingga Idulfitri.

Kesimpulan tersebut diperoleh dari serangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di sejumlah kota besar dalam sepekan terakhir.

"Saya rasa semua pangan pokok stabil. Stok aman. Walau memang (harga) bervariasi, tapi kecenderungannya kita lihat sudah mulai stabil dan menurun," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Pada Kamis (26/2), Ketut bersama Bapanas melakukan sidak ke Pasar Senen, Jakarta. Hasilnya, sebagian besar pangan strategis berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.

Harga daging sapi segar berkisar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram (kg), sementara daging ayam mencapai Rp40.000 per kg. Harga cabai rawit merah tercatat turun dari Rp110.000 per kg menjadi Rp100.000 per kg. Adapun harga telur bervariasi antara Rp29.000 hingga Rp30.500 per kg.

Temuan serupa juga tercatat pada Selasa (24/2) saat Bapanas bersama Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan melakukan sidak di Pasar Palimo, Palembang, Sumatra Selatan.

Di Palembang, harga sejumlah komoditas juga berada sesuai HAP, di antaranya daging ayam Rp39.000 per kg, daging sapi segar Rp140.000 per kg, Minyakita Rp15.700 per kemasan, dan bawang merah Rp40.000 per kg.

 

Halaman:
1 2
