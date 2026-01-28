Advertisement
HOME FINANCE

Jaga Stabilitas Harga Pangan di Wilayah Bencana, BULOG dan Bapanas Dapat Apresiasi Mendagri

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |12:12 WIB
Jaga Stabilitas Harga Pangan di Wilayah Bencana, BULOG dan Bapanas Dapat Apresiasi Mendagri
BULOG dan Bapanas jaga stabilitas harga pangan. (Foto: dok BULOG)
A
A
A

JAKARTA — Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di wilayah terdampak bencana menunjukkan hasil positif. Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tercatat mengalami penurunan signifikan.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa (27/1) sebagai indikator mulai pulihnya kondisi distribusi dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi khusus kepada Perum BULOG dan Bapanas atas langkah cepat dan peran aktifnya dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi pangan di daerah terdampak bencana.

“Pemerintah, terutama BULOG dan Bapanas, melakukan langkah yang sangat luar biasa. Pengiriman suplai minyak goreng dan beras didorong ke daerah-daerah yang sulit, bahkan melalui jalur udara, menggunakan helikopter maupun pesawat Hercules,” ujar Mendagri.

Penurunan IPH ini mencerminkan keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BULOG dalam memastikan pasokan pangan tetap tersedia meskipun menghadapi tantangan keterbatasan akses logistik akibat bencana alam.

Halaman:
1 2 3
