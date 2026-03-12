Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Zulhas Akui Harga Pangan Naik Jelang Lebaran 2026

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |20:29 WIB
Menko Zulhas Akui Harga Pangan Naik Jelang Lebaran 2026
Menko Zulhas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas mengakui harga sejumlah komoditas pangan menjelang Hari Raya Idulfitri mengalami kenaikan. Meski demikian, menurutnya kenaikan tersebut masih berada dalam batas harga acuan sehingga tetap tergolong stabil.

"Pangan kita stok cukup, harga terjangkau. Bahkan menjelang seminggu, 10 hari menjelang lebaran ini justru cenderung turun seperti cabai ya," ujar Zulhas di Kantor DPP PAN, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan, beberapa komoditas memang sempat mengalami kenaikan harga, salah satunya telur. 

Namun kenaikan tersebut masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah.

"Memang telur agak naik tapi masih di dalam batas harga acuan, masih acuan. Jadi masih stabil walaupun naik tapi masih dalam acuan," ungkapnya.

Sementara itu, harga cabai yang sebelumnya sempat melonjak tinggi kini mulai menunjukkan penurunan.

"Memang yang mahal sekali cabai, tapi sekarang dari 150, 120, sekarang mungkin sudah 90 ribuan," terang Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas memastikan kondisi pangan nasional tetap aman meski terjadi konflik di Timur Tengah. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203952/den-r5ob_large.jpg
DEN: Biodiesel Berkontribusi untuk Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206428//presiden_prabowo-plq7_large.jpg
Ancaman Konflik Global, Prabowo Percepat Swasembada Pangan dan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206332//harga_pangan-WBr7_large.png
Bapanas Klaim Harga Daging Ayam dan Telur Sudah Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206041//prabowo-Q62W_large.jpg
Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3205989//prabowo_subianto-0p7H_large.jpg
Prabowo Pastikan Pangan Indonesia Aman, Meski Dunia Hadapi Krisis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205900//harga_telur_ayam-01fy_large.png
Harga Telur Ayam Naik di 210 Daerah, Tembus Rp100.000 per Kg Jelang Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement