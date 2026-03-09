Harga Telur Ayam Naik di 210 Daerah, Tembus Rp100.000 per Kg Jelang Lebaran 2026

JAKARTA - Harga telur ayam ras mengalami kenaikan di berbagai daerah di Indonesia menjelang Lebaran 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, hingga saat ini terdapat 210 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk komoditas tersebut.

Dia menjelaskan bahwa pada minggu pertama Maret 2026 harga rata-rata telur ayam ras secara nasional telah mencapai Rp32.475 per kilogram. Angka tersebut sudah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp32.000 per kilogram.

"Untuk harga telur ayam, ras ini yang paling perlu mendapatkan perhatian karena dalam Maret minggu pertama 2026, harga rata-rata telur ayam ras adalah Rp32.475 dan sudah ada 210 Kabupate/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras," ungkap Amalia dalam konferensi pers, Senin (9/3/2026).

Amalia menambahkan, sejumlah daerah bahkan mencatatkan kenaikan harga yang cukup tinggi. Di beberapa wilayah, kenaikan harga mencapai 16,31 persen dan sudah melampaui 40 persen dari HAP.

Di Pulau Taliabu misalnya, harga telur ayam ras tercatat mencapai Rp42.000 per kilogram atau sekitar 40 persen di atas harga acuan. Sementara di Buton Utara harga telur ayam ras mencapai Rp37.293 per kilogram atau sekitar 24,31 persen di atas HAP.