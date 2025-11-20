Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Bakal Tindak Produsen yang Mainkan Harga Telur

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |13:04 WIB
Amran Bakal Tindak Produsen yang Mainkan Harga Telur
Mentan Amran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mempermainkan harga pangan, termasuk telur. 

Menurutnya akan ada tindak tegas yang dikenakan bagi pihak yang merugikan rakyat.

Amran memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk menertibkan pelaku usaha yang melanggar, terutama pada 177 kabupaten/kota yang harga telurnya tercatat di atas HAP.

Dia mengancam akan mencabut izin usaha dan jika perlu dilakukan penangkapan kepada apra middleman nakal. 

"Yang nakal itu middlema (produsen). Satgas Pangan, saya umumkan cabut izinnya. Kalau perlu, tangkap,” ujar Amran dikutip, Kamis (20/11/2025).

Amran menjelaskan kenaikan harga telur yang sempat terjadi bersifat sementara dan berpotensi segera terkoreksi, apalagi harga DOC telah menurun dari Rp14.000 menjadi Rp11.500.

 

