Surplus, Stok Telur Ayam Nasional Aman hingga Lebaran 2026

JAKARTA - Ketersediaan telur ayam ras nasional dalam kondisi cukup hingga momen Lebaran 2026. Kebutuhan konsumsi telur secara nasional selama ini bahkan dapat ditopang dari hasil peternak dalam negeri.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, kebutuhan konsumsi telur nasional sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik, seiring surplus produksi telur dari peternak dalam negeri. Bahkan selama periode Ramadhan dan Hari Raya, pasokan dipastikan tetap aman.

"Stok telur kita secara nasional banyak. Intinya sangat memenuhi kebutuhan nasional. Secara nasional ketersediaan telur sangat banyak. Lewat Ramadhan juga aman. Surplus kita. Kita tidak ada masalah kalau telur," ungkapnya, Jumat (26/12/2024).

Ketut mengakui adanya kenaikan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, peningkatan permintaan tersebut dinilai masih dapat diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang melimpah. Sementara itu, dampak Program Makan Bergizi (MBG) terhadap lonjakan kebutuhan telur dinilai relatif kecil.

"Kalau saya melihat program MBG, ada pengaruhnya tapi sedikit. Saat ini namanya sedang menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), demand-nya naik hingga ada kenaikan," sambungnya.