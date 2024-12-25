Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Telur Ayam Ras Tembus Rp31.500 di Natal 2024, Ini Kata Pedagang

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |22:32 WIB
Harga Telur Ayam Ras Tembus Rp31.500 di Natal 2024, Ini Kata Pedagang
Harga Telur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional terpantau capai Rp31.000 per kilogram pada perayaan Natal 2024.

Berdasarkan pantauan di Pasar Pulogebang, harga telur ayam ras eceran berada di kisaran Rp31.000 hingga Rp31.500 per kilogram.

1. Kata Pedagang

Vivian (22), seorang pedagang telur di Pasar Pulogebang, memilih menjaga harga di angka Rp31.500 per kilogram. Pasalnya naik turun harga kiloan dari peternak, hanya berkisar Rp100-200 selama sepekan terakhir.

"Sehingga dibulatkan aja, dijaga di Rp31.500 per kilo," katanya kepada Okezone, Rabu (25/12/2024).

2. Harga Peternak

Ia menyebutkan, meskipun harga dari peternak mengalami kenaikan tipis selama beberapa pekan terakhir, stabilitas harga dipertahankan agarr tidak memberatkan pembeli menjelang momen besar Nataru.

"Harga dari peternak naik turun tipis. Kalau naiknya tidak sampai Rp1.000, saya masih bisa tahan harga di sini," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191939/telur-kMm7_large.jpg
Surplus, Stok Telur Ayam Nasional Aman hingga Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184677/harga_telur_stabil-0FbZ_large.jpg
Harga Telur di Peternak Stabil tapi Harga di Sejumlah Daerah Naik, Pinsar: Siapa yang Bermain? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/455/3114303/telur-16AE_large.JPG
Harga Telur Tembus Rp163 ribu, Warga AS Kompak Beralih Ternak Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/320/3074067/ternyata-telur-ayam-punya-kasta-ini-rincian-harganya-2bkCflyLCL.jpg
Ternyata Telur Ayam Punya Kasta, Ini Rincian Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/320/2992441/harga-telur-ayam-naik-jelang-lebaran-2024-ini-penyebabnya-wzH5J2NQjM.jpg
Harga Telur Ayam Naik Jelang Lebaran 2024, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/320/2990265/masih-mahal-harga-telur-dijual-rp30-ribu-kg-Rtd6ine5Yg.jpg
Masih Mahal, Harga Telur Dijual Rp30 Ribu/Kg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement