Harga Telur Ayam Ras Tembus Rp31.500 di Natal 2024, Ini Kata Pedagang

JAKARTA - Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional terpantau capai Rp31.000 per kilogram pada perayaan Natal 2024.

Berdasarkan pantauan di Pasar Pulogebang, harga telur ayam ras eceran berada di kisaran Rp31.000 hingga Rp31.500 per kilogram.

1. Kata Pedagang

Vivian (22), seorang pedagang telur di Pasar Pulogebang, memilih menjaga harga di angka Rp31.500 per kilogram. Pasalnya naik turun harga kiloan dari peternak, hanya berkisar Rp100-200 selama sepekan terakhir.

"Sehingga dibulatkan aja, dijaga di Rp31.500 per kilo," katanya kepada Okezone, Rabu (25/12/2024).

2. Harga Peternak

Ia menyebutkan, meskipun harga dari peternak mengalami kenaikan tipis selama beberapa pekan terakhir, stabilitas harga dipertahankan agarr tidak memberatkan pembeli menjelang momen besar Nataru.

"Harga dari peternak naik turun tipis. Kalau naiknya tidak sampai Rp1.000, saya masih bisa tahan harga di sini," tuturnya.