HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Mahal, Harga Telur Dijual Rp30 Ribu/Kg

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |14:21 WIB
Masih Mahal, Harga Telur Dijual Rp30 Ribu/Kg
Harga telur ayam mahal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga telur ayam di pasar tradisional masih mahal. Sejumlah warga mengeluhkan harga telur yang masih mahal dibandingkan sejak awal bulan puasa.

Harga telur di Pasar Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, pada Sabtu (30/3) harga telur ayam ras menembus Rp30 ribu-Rp30.500 per kg. Angka ini sedikit lebih rendah dari awal puasa yang mencapai Rp32 ribu.

Penurunan harga dinilai masih tak memberi dampak bagi konsumen. Inilah yang dirasakan Nur Khobibah, yang menyebut harga telur saat ini masih cenderung mahal.

“Biasanya beli setengah, ya itungannya mahal. Ya masih mahal, Rp30 ribu per kilo,” kata Nur kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (30/3/2024).

Tak ada pilihan lain, salah satu sumber protein hewani ini tetap ia beli demi memenuhi kebutuhan gizi bagi keluarganya.

Halaman:
1 2
