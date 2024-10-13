Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Telur Ayam Punya Kasta, Ini Rincian Harganya

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |14:44 WIB
Ternyata Telur Ayam Punya Kasta, Ini Rincian Harganya
JAKARTA - Telur tidak hanya dipandang sebagai bahan makanan biasa, tetapi juga mencerminkan status sosial yang unik.

Masyarakat Swiss sangat peduli dengan kondisi hidup hewan ternak, dan hal ini tercermin dalam tiga kategori utama telur yang tersedia di pasar yaitu Bodenhaltung Eier, Freiland Eier, dan Bio Eier.

Mereka percaya bahwa semakin tinggi kesejahteraan ayam, semakin mahal harganya, karena diyakini bahwa ayam yang bahagia menghasilkan telur yang lebih berkualitas.

Berikut macam- kasta telur yang dikutip dari Instagram milik Evelyn Trivena, Minggu (13/10/2024):

1. Bodenhaltung Eier

merupakan telur dari ayam yang hidup di kandang tertutup. Kategori ini dianggap paling sederhana karena ayam-ayamnya tidak memiliki akses bebas ke luar ruangan.

Tidak mengherankan, harga Bodenhaltung Eier paling murah, sekitar EUR4,25 atau setara dengan Rp72.000 (Kurs Rp16.976 per EUR). Meski begitu, telur ini tetap diminati oleh konsumen yang mencari opsi ekonomis.

Halaman: 1 2
1 2
