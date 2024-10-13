Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Naik, dari Minyak Goreng hingga Bawang Merah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |13:29 WIB
Harga Pangan Naik, dari Minyak Goreng hingga Bawang Merah
Harga Pangan Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan terpantau mengalami pergerakan di akhir pekan, Minggu (13/10/2024). Harga minyak goreng bahkan tercatat melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga minyak goreng kemasan sederhana naik 2,09% menjadi Rp18.590 per liter. Sementara minyak goreng curah berada di angka Rp16.460 per liter.

Kenaikan ini melebihi HET pemerintah. Yang mana berdasarkan peraturan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nomor 18/2024, pemerintah menetapkan HET minyak goreng sebesar Rp15.700 per liter.

Selain minyak goreng, harga komoditas utama seperti beras juga meroket. Beras premium meroket 0,84% menjadi Rp15.620 per kg. Begitu pun beras medium naik 1,11% menjadi 13.700 per kg.

Harga bawang merah juga terpantau mengalami menaikan 4,03% menjadi Rp29.940 per kg. Disusul bawang putih bonggol yang melonjak 2,88% menjadi Rp41.040 per kg. Harga kedelai biji kering pun naik 1,02% menjadi Rp10.870 per kg. Diikuti oleh cabai rawit merah yang naik hingga 6,53% menjadi Rp48.970 per kg.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
