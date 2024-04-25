Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Ingatkan Krisis Pangan Ancam Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |14:00 WIB
Mentan Ingatkan Krisis Pangan Ancam Indonesia
Harga Pangan di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mewanti bahwa krisis pangan ada di depan. Ia menyebut fenomena mengerikan ini bukan hanya mengancam Indonesia saja tapi juga sejumlah negara di dunia.

Menteri Amran mengaku kesulitan menghadapi krisis ini. Dia bahkan menyebut ancaman krisis pangan yang terjadi sebagai yang terparah di tahun ini sekaligus terberat yang pernah ia hadapi sepanjang dirinya mengenal sektor pertanian.

"Di sisi lain 20 negara menghentikan ekspor. Ini terberat sepengetahuan kami mengenal pertanian, ini lah situasi terberat tahun ini," kata Menteri Amran pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Kepolisian Negara RI, Kamis (25/4/2024).

"Kalau krisis kesehatan terjadi kita masih menggunakan masker, tapi kalau sudah terjadi krisis pangan, itu sudah pasti melompat ke krisis politik dan terjadi konflik sosial di antara kita," lanjutnya.

Menteri Amran mengungkap saat ini banyak negara yang menahan keran ekspor. Sehingga menurutnya, ada 58 negara yang kelaparan dan 90 juta orang di antaranya kelaparan karena adanya disrupsi perubahan iklim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171433/harga_pangan-xqTM_large.jpg
Bapanas Minta Jaga Stok Pangan Akhir 2025, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/320/3074051/harga-pangan-naik-dari-minyak-goreng-hingga-bawang-merah-TJMCpBD1DA.jpg
Harga Pangan Naik, dari Minyak Goreng hingga Bawang Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/320/3028784/bapanas-ketahanan-pangan-kuncinya-ada-di-petani-1wIIxdnXlV.jpg
Bapanas: Ketahanan Pangan Kuncinya Ada di Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973378/ada-program-makan-dan-susu-gratis-ini-kata-kepala-badan-pangan-aDY3F9Q46S.png
Ada Program Makan dan Susu Gratis, Ini Kata Kepala Badan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/320/2958248/hilirisasi-diperluas-gibran-tak-boleh-lagi-kirim-barang-mentah-lZVE6RaZOu.jpg
Hilirisasi Diperluas, Gibran: Tak Boleh Lagi Kirim Barang Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2937014/jelang-libur-nataru-partai-perindo-minta-harga-pangan-naik-bisa-diatasi-xQhds0zKAV.jpg
Jelang Libur Nataru, Partai Perindo Minta Harga Pangan Naik Bisa Diatasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement