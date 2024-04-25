Mentan Ingatkan Krisis Pangan Ancam Indonesia

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mewanti bahwa krisis pangan ada di depan. Ia menyebut fenomena mengerikan ini bukan hanya mengancam Indonesia saja tapi juga sejumlah negara di dunia.

Menteri Amran mengaku kesulitan menghadapi krisis ini. Dia bahkan menyebut ancaman krisis pangan yang terjadi sebagai yang terparah di tahun ini sekaligus terberat yang pernah ia hadapi sepanjang dirinya mengenal sektor pertanian.

"Di sisi lain 20 negara menghentikan ekspor. Ini terberat sepengetahuan kami mengenal pertanian, ini lah situasi terberat tahun ini," kata Menteri Amran pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Kepolisian Negara RI, Kamis (25/4/2024).

"Kalau krisis kesehatan terjadi kita masih menggunakan masker, tapi kalau sudah terjadi krisis pangan, itu sudah pasti melompat ke krisis politik dan terjadi konflik sosial di antara kita," lanjutnya.

Menteri Amran mengungkap saat ini banyak negara yang menahan keran ekspor. Sehingga menurutnya, ada 58 negara yang kelaparan dan 90 juta orang di antaranya kelaparan karena adanya disrupsi perubahan iklim.