Jelang Libur Nataru, Partai Perindo Minta Harga Pangan Naik Bisa Diatasi

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menyebut pihaknya khawatir atas ketidakseriusan pemerintah mengendalikan lonjakan harga sejumlah komoditas pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

"Kekhawatiran bahwa pemerintah tidak fokus menstabilkan harga bahan pangan tentu ada dasarnya. Fakta di lapangan memperlihatkan sejumlah komoditas pangan tetap tinggi harganya. Padahal, semakin mendekat libur Nataru, semakin tinggi permintaan bahan pangan. Semakin tinggi permintaan, maka makin tinggi pula kemungkinan kenaikan harganya," ujar Yerry dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (11/12/2023).

"Kami mengingatkan pemerintah untuk tetap prioritaskan mengurus ketersediaan pangan dan pengendalian harga pangan. Jangan hanya fokus pada hiruk-pikuk politik menjelang Pemilu saja," ungkap Yerry.

Mengutip data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) rata-rata harga cabai rawit merah secara nasional Rp91.150 per kilogram (kg).

Harga tertinggi mencapai Rp142.000 per kg di wilayah Kalimantan Utara dan terendah Rp59.790 per kg di Sumatera Barat. Padahal di awal bulan ini, rata-rata harga cabai rawit merah nasional Rp86.790 per kg.