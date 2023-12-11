Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perayaan Natal di Kemenkeu, Sri Mulyani Ingatkan Hubungan Vertikal-Horizontal

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |08:54 WIB
Perayaan Natal di Kemenkeu, Sri Mulyani Ingatkan Hubungan Vertikal-Horizontal
Menteri Keuangan Sri Mulyani datang ke perayaan Natal Kemenkeu. (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Perayaan Natal Keluarga Besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2023 di Aula Cakti Budhi Bakti, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023.

Dalam momen itu, dirinya berbagi sukacita bersama para pegawai Kemenkeu beserta keluarga yang merayakan Natal.

 BACA JUGA:

Adapun tema Natal kali ini adalah Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi.

Dalam sambutannya, Sri mengatakan tema perayaan ini relevan dengan dengan kondisi saat ini.

 BACA JUGA:

“Sebuah tema yang mengangkat nilai religiusitas kita, hubungan kita dengan sang pencipta dan hubungan horizontal kita sesama manusia dan dengan planet bumi di mana kita tinggal. Di dalam kita terus menjaga keimanan, hubungan secara vertikal dengan sang pencipta adalah sumber kekuatan yang tak pernah lekang. Hidup di dalam menjalani hidup dan menjalani seluruh kehidupan ini apakah di tempat kerja, di dalam keluarga, di dalam sosial selalu menghadapi berbagai situasi naik dan turun,” ujar Sri dikutip Senin (11/12/2023).

Terkait dengan hubungan interpersonal antar manusia, dia mengatakan bahwa hal tersebut akan muncul apabila satu sama lain ada kasih sayang dan rasa ikhlas.

Halaman:
1 2
