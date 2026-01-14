Sri Mulyani Ditunjuk Jadi Anggota Dewan Direksi Gates Foundation

JAKARTA - Gates Foundation telah mengumumkan Sri Mulyani Indrawati menjadi anggota dewan direksi Gates Foundation pada Senin 12 Januari 2026.

Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu menteri keuangan wanita pertama dan terlama di Indonesia serta mantan direktur pelaksana dan kepala operasional Bank Dunia.

Sebagai ekonom yang dihormati secara global, Sri Mulyani memimpin reformasi besar di berbagai lembaga keuangan dan memperjuangkan kebijakan yang mendorong ketahanan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pengalaman Sri Mulyani yang luar biasa dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan akan memberikan perspektif berharga bagi tata kelola dan misi Gates Foundation.

“Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata Mark Suzman, CEO dan anggota dewan pengurus Gates Foundation dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

“Kepemimpinannya akan membantu memastikan bahwa sumber daya kami terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia," sambungnya.

Sri Mulyani bergabung dengan dewan pengurus pada saat yang sangat penting dalam sejarah yayasan ini. Tahun lalu, Ketua yayasan Bill Gates membuat komitmen bersejarah untuk menghabiskan dana abadi yayasan selama dua dekade mendatang dan fokus pada tiga tujuan yaitu mengakhiri kematian ibu dan bayi yang dapat dicegah, memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh tanpa menderita penyakit menular yang mematikan dan mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan menempatkan mereka pada jalan menuju kemakmuran.