Pesan Sri Mulyani ke Pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merayakan hari ulang tahun Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) ke-17.

"Saat ini, @djpprkemenkeu telah 17 tahun beroperasi. Kita menyaksikan tantangan global yang semakin dinamis dan terus berdatangan. Risiko terhadap APBN menjadi sangat beragam," ungkap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Dirinya berpesan bahwa mereka semua memiliki misi yang sangat penting, yaitu mengelola pembiayaan dan berbagai risiko yang akan datang dalam berbagai bentuk.

"Anda diminta mendeteksi risiko lebih awal untuk dapat segera dimitigasi," ucap Sri.

Untuk itu, pihaknya akan menggunakan strategi operasi SOLID (Sinergi, Objektif, Loyal, Integritas, dan Digitalized).

"Tujuan kita adalah perekonomian Indonesia yang terjaga dan APBN yang tetap kredibel," sambung Sri.