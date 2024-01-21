Hilirisasi Diperluas, Gibran: Tak Boleh Lagi Kirim Barang Mentah

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming akan memperluas hilirisasi tak hanya di sektor tambang. Melainkan hilirisasi pertanian hingga maritim.

"Hilirisasi harus diperluas tidak hanya tambang tapi pertanian, maritim intinya tidak boleh lagi kirim barang mentah," kata Gibran dalam debat Cawapres, Minggu (21/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut Gibran mengatakan bahwa cadangan nikel Indonesia terbesar di dunia sedangakan cadangan timah terbesar nomor dua di dunia. Maka sudah seharusnya Indonesia melanjutkan kebijakan hilirisasi.

Di sisi lain, Gibran juga menyoroti soal transisi energi untuk mengurangi ketergantungan energi fosil. Menurutnya, potensi Energi Baru Terbarukan RI sangat besar.

"Kita dorong transisi energi hijau bio diesel, bio etano, B35, B40, potensi EBT kita luar biasa, energi surya, bio energi, panas bumi, wajib didiorong," kata Gibran.