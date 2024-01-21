Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD Tekankan Pentingnya Keterbukaan Data untuk Bereskan Masalah SDA dan Energi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:12 WIB
Mahfud MD Tekankan Pentingnya Keterbukaan Data untuk Bereskan Masalah SDA dan Energi
Mahfud MD Tekankan Pentingnnya Data untuk Atasi Masalah SDA dan Energi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menekankan pentingnya keterbukaan data untuk menyelesaikan masalah Sumber Daya Alam dan Energi.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan dari panelis pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Mahfud ditanya tentang korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial.

“Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan misalnya,” kata Mahfud.

Pada kesempatan itu, Mahfud mengungkapkan pengalamannya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini, misalnya informasinya tertutup siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana.

“Ketika dibuat daftar, ndak ada di dalam daftar sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan lalu baru ditunjukan. Jadi penyelesaian ndak bisa menyeluruh karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik mereka katakan ini rahasia,” kata Mahfud.

“Ndak bisa dong rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasus nya di mana siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap,” tambah Mahfud.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement