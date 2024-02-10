4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina

JAKARTA - Sejumlah komisaris BUMN mengundurkan diri demi masuk ke dalam tim sukses (timses) pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Baru-baru ini Basuki Tjahja Purnama alias Ahok memutuskan cabut dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (persero). Keputusan tersebut dilakukan lantaran Ahok mendeklarasikan dukungan dan ikut berkampanye Ganjar Pranowo - Mahfud MD pada pemilu 2024.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai Ahok yang pilih Ganjar dan mundur dari Pertamina ditulis pada Sabtu (10/2/2024).

1. Alasan Ahok Mundur dari Pertamina

Alasan Ahok mundur dari pucuk kepemimpinan Dewan Komisaris Pertamina lantaran memilih masuk dalam tim sukses (timses) Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dia mendukung dan mengkampanyekan Ganjar-Mahfud usai pengunduran dirinya dari Komisaris Utama PT Pertamina.

Dia juga membuat unggahan di akun Instagram mengenai surat pengunduran dirinya, sebelum diserahkan Ahok kepada Erick Thohir.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," dikutip dari postingan Instagram Ahok.

2. Tinggalkan Gaji Ratusan Juta Rupiah

Ahok meninggalkan gaji ratusan juta rupiah saat menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina demi mendukung Capres-Cawapres nomor urut 3. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Honorarium komisaris utama sebesar 45% dari gaji direktur utama. Honorarium wakil komisaris utama sebesar 42,5% dari direktur utama. Sementara itu honorarium anggota dewan komisaris 90% dari honorarium komisaris utama. Sehingga apabila dikalkulasikan yakni sebesar Rp170 juta.