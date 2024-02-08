Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu

JAKARTA - Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar berdiskusi soal industri UMKM. Putra Capres yang juga diusung oleh Partai Perindo ini tiba di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Alam datang dan ditemani bersama sejumlah pemuda Sumba mengunjungi salah satu desa wisata khas setempat, Kampung Raja Praingu. Dalam kunjungannya Alam berkesempatan untuk memperoleh informasi terkait adat istiadat dan budaya setempat.

"Datang disambut dengan begitu hangat dan langsung dipakaikan pakaian adat dengan motif Patoloratu, sampai di depan rumah langsung disambut dengan tarian adat dan jubirnya kita masuk ke dalam rumah adat, ini pengalaman yang luar biasa," kata Alam, Kamis (8/2/2024).

Alam disambut dengan upacara adat Haramah dan upacara tersebut biasa dilakukan sebagai bentuk menghargai tamu yang datang di desa tersebut. Dirinya kemudian langsung disuguhkan dengan kesenian Kabokang dan tarian Kendingang dan langsung diajak masuk ke rumah adat setempat.

Dirinya mengungkapkan kesan dan pengalamannya sat hendak datang ke Sumba. Alam merasa kagum dengan budaya Sumba dan menurutnya ini satu momen yang dirinya tunggu-tunggu.

"Sumba panas sekali tapi begitu pertama kali kita menampakan kaki duduk melihat sebuah kebudayaan harus dijaga bagaimana lintas generasi turut aktif berpartisipasi dalam berkarya di berbaga lini," jelas Alam.