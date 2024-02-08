Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |19:44 WIB
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
Ganjar Pranowo yakin UMKM Indonesia bisa maju (Foto: MPI)
A
A
A

BANYUWANGIGanjar Pranowo menggelar Hajatan Rakyat bersama ribuan pendukungnya di Banyuwangi. Calon presiden (capres) nomor urut 3 yang juga diusung oleh Partai Perindo ini, ‘terjun payung’ dari helikopter dan mendadak muncul di panggung, Rabu (8/2/2024).

Sebelum kemunculan Ganjar di panggung, diawali dengan pemutaran video berdurasi 2 menit. Dalam video itu, Ganjar tampak berada di helikopter lengkap mengenakan helm dan peralatan terjun payung.

Dari udara, capres berambut putih itu terlihat sedang mengecek pemukiman warga, potensi wisata dan lahan pertanian. Di akhir video, Ganjar melompat dari helikopter dan melepas ikatan parasut hingga mendarat.

Adegan video terjun payung itu kemudian berakhir dengan kemunculan Ganjar-Mahfud di panggung. Keduanya tampak menenteng helm penerjun.

Kemunculan Ganjar dan Mahfud di panggung berhasil mengejutkan sekitar 50 ribu pendukungnya. Mereka kemudian menyambut dengan mengangkat tiga jari.

Gelaran Hajatan Rakyat di Banyuwangi terasa spesial karena Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak hadir bersama, Rabu (8/2/2024). Dalam orasinya, Ganjar menyampaikan komitmennya memajukan UMKM dengan program yang berhasil diterapkan di Jawa Tengah.

“Apakah UMKM bisa maju? jawabannya bisa. Di Jawa Tengah kita pernah melakukan pendampingan sampai pemberian akses permodalan,” ujar Ganjar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/320/2967107/1-000-petani-grobogan-nyatakan-dukung-ganjar-pranowo-jadi-presiden-gSXplgbiqF.jpg
1.000 Petani Grobogan Nyatakan Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement