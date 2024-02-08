UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia

BANYUWANGI – Ganjar Pranowo menggelar Hajatan Rakyat bersama ribuan pendukungnya di Banyuwangi. Calon presiden (capres) nomor urut 3 yang juga diusung oleh Partai Perindo ini, ‘terjun payung’ dari helikopter dan mendadak muncul di panggung, Rabu (8/2/2024).

Sebelum kemunculan Ganjar di panggung, diawali dengan pemutaran video berdurasi 2 menit. Dalam video itu, Ganjar tampak berada di helikopter lengkap mengenakan helm dan peralatan terjun payung.

Dari udara, capres berambut putih itu terlihat sedang mengecek pemukiman warga, potensi wisata dan lahan pertanian. Di akhir video, Ganjar melompat dari helikopter dan melepas ikatan parasut hingga mendarat.

Adegan video terjun payung itu kemudian berakhir dengan kemunculan Ganjar-Mahfud di panggung. Keduanya tampak menenteng helm penerjun.

Kemunculan Ganjar dan Mahfud di panggung berhasil mengejutkan sekitar 50 ribu pendukungnya. Mereka kemudian menyambut dengan mengangkat tiga jari.

Gelaran Hajatan Rakyat di Banyuwangi terasa spesial karena Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak hadir bersama, Rabu (8/2/2024). Dalam orasinya, Ganjar menyampaikan komitmennya memajukan UMKM dengan program yang berhasil diterapkan di Jawa Tengah.

“Apakah UMKM bisa maju? jawabannya bisa. Di Jawa Tengah kita pernah melakukan pendampingan sampai pemberian akses permodalan,” ujar Ganjar.