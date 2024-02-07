1.000 Petani Grobogan Nyatakan Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden

GROBOGAN – Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapat dukungan penuh ribuan petani di Kabupaten Grobogan, Rabu (7/2/2024). Kehadiran Capres yang juga diusung oleh Partai Perindo disambut antusias para petani yang berkumpul di pendapa rumah di Desa Putat, Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Mereka mengangkat tiga jari, sembari meneriakkan “Ganjar Presiden”.

“Bapak, Ibu, siapa yang sawahnya kebanjiran? Sawah atau rumahnya yang kebanjiran?” tanya Ganjar membuka dialog.

Ganjar mengaku prihatin dengan adanya bencana banjir yang melanda wilayah Grobogan. Sebelum bertemu petani, ia bahkan memilih meninjau korban banjir di Desa Cingkrong, lebih dulu.

“Tadi mengecek bagaimana kondisinya, juga berkoordinasi dengan Bu Bupati. Banjir karena tanggul jebol, mudah-mudahan pemerintah bisa sat-set dan tas-tes segera ditangani,” paparnya.

Sikap Ganjar yang merakyat dan menyerap aspirasi masyarakat itu membuat para petani mantap memberikan dukungan kepada mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu untuk memenangkan pilpres 2024. Dukungan itu ditunjukkan dengan melepas kaus bergambar Prabowo-Gibran.

Seorang pengurus Komunitas Petani Mandiri Indonesia (KPMI) Kabupaten Grobogan, Ganis mengaku dua pilpres sebelumnya ia mendukung Joko Widodo. Namun, pada pilpres 2024 dia bersama anggota KPMI Grobogan sepakat mendukung Ganjar Pranowo.

“Selama ini KPMI mendukung Jokowi, tapi pada pilpres 2024 ini kami mendukung Pak Ganjar,” ungkapnya.

Mereka mendukung Ganjar, lantaran sosoknya dianggap sebagai pemimpin yang mampu memperjuangkan hak petani.

“Karena kami satu visi, merasa Pak Ganjar mampu membawa aspirasi petani. Selain itu, Pak Ganjar punya program kedaulatan pangan,” tandasnya.