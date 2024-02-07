Petani Grobogan Suarakan Dukungan Penuh ke Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Para petani yang ada di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah suarakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Petani yang tergabung dalam Komunitas Petani Mandiri Indonesia (KPMI) Kabupaten Grobogan saat bertemu langsung dengan Ganjar di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

“Kami Komunitas Petani Mandiri Indonesia Kabupaten Grobogan, pada Pilpres sebelumnya kami mendukung Pak Jokowi, hari ini kami mendukung Bung Ganjar,” ujar Iwan Ganis salah satu perwakilan KPMI di hadapan Capres Ganjar yang juga diusung oleh Partai Perindo.

Iwan menyatakan pihaknya memandang pasangan Ganjar-Mahfud mampu menjalani program kedaulatan pangan di Indonesia. Ia pun menampik isu yang menyatakan Ganjar tidak bisa meneruskan perjuangan Joko Widodo.

“Karena di program Pak Ganjar jelas ada kedaulatan pangan,” ucap Iwan.

Lebih lanjut, Iwan berujar pasangan Capres nomor urut 3 itu diyakini bisa membawa aspirasi para petani kala memimpin Indonesia.

Selain itu, ia optimis Ganjar-Mahfud akan menghadirkan program menyejahterakan petani apabila terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

“Karena kami satu visi, merasa bahwa aspirasi kami di pertanian yang mampu membawa aspirasi petani adalah Pak Ganjar,” ungkap Iwan.

Sementara itu, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada para petani yang sudah mempercayakan dukungan kepada dirinya dan Mahfud MD.

“Terima kasih sudah memberikan dukungan. Sudah siap nyoblos kan,” tutur Ganjar.