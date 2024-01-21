Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cak Imin Kritik Program Food Estate, Abaikan Petani hingga Rusak Lingkungan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:09 WIB
Cak Imin Kritik Program Food Estate, Abaikan Petani hingga Rusak Lingkungan
Cawapres Cak Imin soal Food Estate (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal program food estate milik kementerian pertahanan (Kemenhan) dalam debat keempat pilpres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).

Menurutnya program ini menimbulkan beragam konflik agraria.

"Di sisi yang lain kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita," kata pria yang akrab disapa Cak Imin.

Dia menegaskan, program tersebut sejatinya harus di hentikan karena tidak berdampak positif bagi kelangsungan warga.

Sementara, itu menurutnya negara harus serius menangani krisis iklim yang menyebabkan bencana bagi bangsa ini. Dia juga menegaskan, untuk mitigasi bencana tersebut negara tak bisa hanya mengasihi proyek Giant Sea Wall.

Halaman:
1 2
