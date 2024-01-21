Cak Imin Kritik Program Food Estate, Abaikan Petani hingga Rusak Lingkungan

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal program food estate milik kementerian pertahanan (Kemenhan) dalam debat keempat pilpres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).

Menurutnya program ini menimbulkan beragam konflik agraria.

"Di sisi yang lain kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita," kata pria yang akrab disapa Cak Imin.

Dia menegaskan, program tersebut sejatinya harus di hentikan karena tidak berdampak positif bagi kelangsungan warga.

Sementara, itu menurutnya negara harus serius menangani krisis iklim yang menyebabkan bencana bagi bangsa ini. Dia juga menegaskan, untuk mitigasi bencana tersebut negara tak bisa hanya mengasihi proyek Giant Sea Wall.