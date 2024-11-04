Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta RI Segera Swasembada Pangan hingga Kekhawatiran Prabowo Akan Terjadinya Perang

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |05:05 WIB
5 Fakta RI Segera Swasembada Pangan hingga Kekhawatiran Prabowo Akan Terjadinya Perang
RI Swasembada Pangan (Foto: MPI)
JAKARTAPemerintah tengah mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.

Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat ketahanan dalam negeri, terutama di tengah ancaman konflik geopolitik yang semakin memanas.

Melalui dukungan anggaran besar, kerja sama dengan BUMN dan partai politik, serta optimalisasi dana desa, pemerintah berusaha menjaga stabilitas pangan nasional guna menghadapi potensi krisis di masa mendatang.

Berikut adalah fakta mengenai swasembada pangan hingga kekhawatiran Perang yang telah dirangkum oleh Okezone, Senin (3/11/2024).

1. Gelontorkan Rp139,4 Triliun

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan angggaran yang digelontorkan pemerintah guna menyukseskan program swasembada pangan Presiden Prabowo, tercatat sebesar Rp139,4 Triliun.

Total anggaran tersebut, diungkapkan Zulhas, akan disebar peruntukannya melalui Kementerian dan Lembaga Negara terkait ketahanan pangan.

