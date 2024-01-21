Mahfud MD: Petani Makin Sedikit tapi Subsidi Pupuk Makin Naik, Pasti Ada yang Salah

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung alokasi subsidi pupuk yang setiap tahun meningkat. Menurutnya ada yang janggal dalam anggaran pupuk subsidi.

"Petani semakin sedikit, lahan pertanian semakin sedikit tapi subdisi pupuk makin besar pasti ada yang salah, setiap tahun naik pasti ada yang salah," kata Mahfud dalam debat Cawapres, Minggu (21/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut Mahfud juga berkomitmen bahwa kekayaan Sumber Daya Alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

"SDA harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, SDA kita sangat kaya tapi pangan kita belum berdaulat," tegasnya.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menawarkan program KTP Sakti sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga yang meroket bagi kalangan petani.