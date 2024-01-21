Mahfud MD Bagikan Postingan Instagram Video Sat-Set Tas-Tes

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Mahfud MD mengunggah video 30 menit jelang debat keempat Pilpres 2024 di Instagram resminya yang berisi lagu Sat-Set Tas-Tes dengan awalan animasi berbagai macam budaya.

Diawali dengan lirik 'semut-semut hitam yang berjalan melintas segala rintangan', video tersebut menampilkan berbagai macam masyarakat yang ada di Indonesia.

"Sebelum debat, kita nikmati dulu yg satu ini. #GanjarMahfud2024," tulis Mahfud di Instagram resminya, Minggu (21/1/2024).

Perlu diketahui, makna Sat-Set adalah Ganjar dan Mahfud ingin mengenalkan visi-misinya untuk menyelesaikan semuanya dengan solusi cepat dan tepat.

Sedangkan makna "tas-tes" tersebut melambangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.