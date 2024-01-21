Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD Bagikan Postingan Instagram Video Sat-Set Tas-Tes

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |19:35 WIB
Mahfud MD Bagikan Postingan Instagram Video Sat-Set Tas-Tes
Ganjar Pranowo-Mahfud MD Debat Cawapres (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Mahfud MD mengunggah video 30 menit jelang debat keempat Pilpres 2024 di Instagram resminya yang berisi lagu Sat-Set Tas-Tes dengan awalan animasi berbagai macam budaya.

Diawali dengan lirik 'semut-semut hitam yang berjalan melintas segala rintangan', video tersebut menampilkan berbagai macam masyarakat yang ada di Indonesia.

"Sebelum debat, kita nikmati dulu yg satu ini. #GanjarMahfud2024," tulis Mahfud di Instagram resminya, Minggu (21/1/2024).

Perlu diketahui, makna Sat-Set adalah Ganjar dan Mahfud ingin mengenalkan visi-misinya untuk menyelesaikan semuanya dengan solusi cepat dan tepat.

Sedangkan makna "tas-tes" tersebut melambangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halaman:
1 2
