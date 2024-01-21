Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD: Program Petani Bangga Bertani Jaga Sumber Daya Alam

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:16 WIB
Mahfud MD: Program Petani Bangga Bertani Jaga Sumber Daya Alam
Ganjar Pranowo-Mahfud MD Debat Cawapres (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan programnya untuk meningkatkan sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya. Namun menurutnya, hal ini belum dapat dilestarikan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat.

“Sumber Daya Alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit tapi subsidi makin besar, setiap tahun naik, pasti ada yang salah,” kata Mahfud melalui siaran langsung debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memiliki telah membuat vonis untuk memihak rakyat. DIa menambahkan, ada 4 tolak ukur yang akan digunakan untuk mengeksplorasi sumber daya alam.

“Saya sudah membuat vonis untuk ini bahwa sumber daya alam itu memihak rakyat harganya ada 4. 1. Pemanfaatan, 2. Pemerataan, 3. Parrtisipasi masyarakat, dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara leluhur kita,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan akan menggunakan 4 tolak ukur tersebut untuk mengembangkan programnya, Petani Bangga Bertani, Berjaya di Laut Nelayan Sejahtera,” imbuhnya.

