Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas: Ketahanan Pangan Kuncinya Ada di Petani

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:05 WIB
Bapanas: Ketahanan Pangan Kuncinya Ada di Petani
Harga Bahan Pangan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa ketahanan pangan nasional berada di tangan para petani.

Menurut Arief, sesuai dengan arahan Presiden, ketahanan pangan nasional tidak boleh didasarkan pada komoditas impor saja. Ia menambahkan upaya untuk menjaga ketahanan pangan kuncinya ada di para petani.

"Jadi jangan ketahanan pangan Indonesia itu didasarkan pada impor saja. Kuncinya ada di ada di bapak ibu semua, sedulur petani. Kalau dikaitkan dengan kondisi kurs hari ini, bagaimana dampaknya ke pangan nasional?," kata Arief dikutip Selasa (2/7/2024).

"Saya mau sampaikan lagi kalau hari ini waktunya kita produksi dalam negeri, sehingga kita bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan ini yang harus didukung oleh semua pihak. Ini kesempatan kita sekarang produksi dalam negeri, karena harganya pasti bagus,” imbuhnya.

Arief turut mendorong Kementerian Pertanian (Kementerian) agar dapat memastikan dukungan terhadap petani, misalnya benih dan pupuk. Sementara pihaknya mempersiapkan di fase pasca panen seperti penyerapan oleh peternak unggas dan mobilisasi stok dari daerah surplus ke daerah yang defisit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171433/harga_pangan-xqTM_large.jpg
Bapanas Minta Jaga Stok Pangan Akhir 2025, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/320/3074051/harga-pangan-naik-dari-minyak-goreng-hingga-bawang-merah-TJMCpBD1DA.jpg
Harga Pangan Naik, dari Minyak Goreng hingga Bawang Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000491/mentan-ingatkan-krisis-pangan-ancam-indonesia-LTuTxn4mbE.jpg
Mentan Ingatkan Krisis Pangan Ancam Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973378/ada-program-makan-dan-susu-gratis-ini-kata-kepala-badan-pangan-aDY3F9Q46S.png
Ada Program Makan dan Susu Gratis, Ini Kata Kepala Badan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/320/2958248/hilirisasi-diperluas-gibran-tak-boleh-lagi-kirim-barang-mentah-lZVE6RaZOu.jpg
Hilirisasi Diperluas, Gibran: Tak Boleh Lagi Kirim Barang Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2937014/jelang-libur-nataru-partai-perindo-minta-harga-pangan-naik-bisa-diatasi-xQhds0zKAV.jpg
Jelang Libur Nataru, Partai Perindo Minta Harga Pangan Naik Bisa Diatasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement