Bapanas: Ketahanan Pangan Kuncinya Ada di Petani

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa ketahanan pangan nasional berada di tangan para petani.

Menurut Arief, sesuai dengan arahan Presiden, ketahanan pangan nasional tidak boleh didasarkan pada komoditas impor saja. Ia menambahkan upaya untuk menjaga ketahanan pangan kuncinya ada di para petani.

BACA JUGA: Luhut Targetkan Banyak Lapangan Kerja Lewat Family Office

"Jadi jangan ketahanan pangan Indonesia itu didasarkan pada impor saja. Kuncinya ada di ada di bapak ibu semua, sedulur petani. Kalau dikaitkan dengan kondisi kurs hari ini, bagaimana dampaknya ke pangan nasional?," kata Arief dikutip Selasa (2/7/2024).

"Saya mau sampaikan lagi kalau hari ini waktunya kita produksi dalam negeri, sehingga kita bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan ini yang harus didukung oleh semua pihak. Ini kesempatan kita sekarang produksi dalam negeri, karena harganya pasti bagus,” imbuhnya.

Arief turut mendorong Kementerian Pertanian (Kementerian) agar dapat memastikan dukungan terhadap petani, misalnya benih dan pupuk. Sementara pihaknya mempersiapkan di fase pasca panen seperti penyerapan oleh peternak unggas dan mobilisasi stok dari daerah surplus ke daerah yang defisit.