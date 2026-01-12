Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Resmikan Kilang Minyak Raksasa RDMP Balikpapan Rp123 Triliun Hari Ini!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |07:16 WIB
Prabowo Resmikan Kilang Minyak Raksasa RDMP Balikpapan Rp123 Triliun Hari Ini!
Prabowo Resmikan Kilang Minyak Raksasa RDMP Balikpapan Rp123 Triliun Hari Ini! (Foto: Pertamina)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan megaproyek kilang minyak raksasa Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada hari ini Senin, 12 Januari 2026. 

Proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar Rp123 triliun dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Informasi peresmian tersebut disampaikan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (11/1/2026).

"Rencana peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan pada Senin 12 Januari 2026," tulis Teddy dalam keterangan yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (12/1/2026).

RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek terbesar yang dimiliki badan usaha milik negara (BUMN). Proyek ini bernilai investasi USD7,4 miliar atau setara Rp123 triliun dan dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).

Proyek RDMP Balikpapan bertujuan memodernisasi sekaligus meningkatkan kapasitas kilang Pertamina Balikpapan. Dengan pengembangan ini, kilang tersebut akan menjadi kilang terbesar di Indonesia.

Keberadaan RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dari sekitar 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Kapasitas tersebut setara dengan hampir seperempat kebutuhan BBM nasional.

 

