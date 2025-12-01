RDMP Balikpapan Bisa Hasilkan Pendapatan Rp100 Triliun per Tahun

JAKARTA - Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan siap diresmikan pada 17 Desember 2025. Proyek yang dikerjakan Pertamina ini menjadi langkah paling konkret dalam memperkuat kemandirian energi Indonesia.

Modernisasi kilang terbesar yang dilakukan Pertamina tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap pengurangan impor BBM sekaligus peningkatan kualitas pasokan energi dalam negeri.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo mengatakan, RDMP Balikpapan merupakan bukti nyata transformasi dan keseriusan Pertamina dalam menjawab ketergantungan Indonesia pada BBM impor. Menurutnya, proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut sangat relevan dengan kebutuhan energi nasional yang terus tumbuh.

“RDMP Balikpapan adalah langkah konkret menuju kemandirian energi nasional. Ini investasi besar yang hasilnya langsung dirasakan industri dan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Modernisasi Kilang Balikpapan diyakini menjadi faktor strategis dalam menekan impor. RDMP akan meningkatkan kapasitas produksi BBM dari sekitar 260 ribu barel per hari (bopd) menjadi 360 ribu bopd. Dengan peningkatan ini, total produksi Pertamina melalui Kilang Pertamina Internasional (KPI) akan mencapai sekitar 1,1 juta bopd.

“Dengan kapasitas baru ini, impor BBM dapat berkurang setidaknya 100 ribu bopd. Ini angka signifikan dalam neraca energi nasional,” tegasnya.

Meski demikian, Hadi menilai RDMP Balikpapan belum sepenuhnya menjadi game changer karena kebutuhan BBM Indonesia saat ini telah menyentuh 1,5 juta bopd. Dengan peningkatan produksi, Indonesia tetap harus mengimpor sekitar 400 ribu bopd. Namun, dia menekankan bahwa RDMP tetap merupakan pijakan penting yang mengurangi tekanan impor serta memperkuat struktur energi Indonesia jangka panjang.