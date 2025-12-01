Kilang Minyak Terbesar RI RDMP Balikpapan Akan Kurangi Impor BBM

JAKARTA - Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai sebagai tonggak penting menuju kemandirian energi nasional. Proyek RDMP Balikpapan akan diresmikan pada 17 Desember 2025

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan, RDMP merupakan wujud nyata ikhtiar pemerintah bersama Pertamina dalam memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan kapasitas kilang serta pengurangan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Bambang, Pertamina sebagai operator yang ditugaskan pemerintah telah menjalankan mandat strategis untuk memastikan Indonesia memiliki infrastruktur pemrosesan minyak yang memadai.

Penambahan kapasitas kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barel per hari (bph) yang semula 260 ribu bph menjadi 360 ribu bph disebut sebagai langkah besar yang langsung berdampak pada penurunan impor berbagai jenis produk BBM. Dengan peningkatan ini, RDMP Balikpapan akan menjadi proyek kilang terbesar di Indonesia.

"RDMP ini jelas merupakan bagian dari ikhtiar menuju kemandirian energi. Dengan kapasitas yang meningkat, impor akan berkurang dan kemampuan kita memenuhi kebutuhan domestik juga semakin kuat,” ujar Bambang kepada di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Selain kapasitas yang meningkat, RDMP Balikpapan juga berperan penting dalam menghasilkan produk BBM dengan standar Euro V. Bambang menegaskan kemampuan menghasilkan bahan bakar rendah sulfur akan meningkatkan kualitas lingkungan, menekan polusi, serta membawa Indonesia sejajar dengan standar energi global.

“RDMP akan menciptakan produk-produk berstandar Euro V yang lebih bersih dan low sulfur. Ini bukan sekadar peningkatan kilang, tetapi transformasi menuju kualitas energi yang lebih baik,” ungkapnya.