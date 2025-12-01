Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kilang Minyak Terbesar RI RDMP Balikpapan Akan Kurangi Impor BBM

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |10:05 WIB
Kilang Minyak Terbesar RI RDMP Balikpapan Akan Kurangi Impor BBM
Kilang Minyak Terbesar RI RDMP Balikpapan Akan Kurangi Impor BBM (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai sebagai tonggak penting menuju kemandirian energi nasional. Proyek RDMP Balikpapan akan diresmikan pada 17 Desember 2025

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan, RDMP merupakan wujud nyata ikhtiar pemerintah bersama Pertamina dalam memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan kapasitas kilang serta pengurangan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Bambang, Pertamina sebagai operator yang ditugaskan pemerintah telah menjalankan mandat strategis untuk memastikan Indonesia memiliki infrastruktur pemrosesan minyak yang memadai. 

Penambahan kapasitas kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barel per hari (bph) yang semula 260 ribu bph menjadi 360 ribu bph disebut sebagai langkah besar yang langsung berdampak pada penurunan impor berbagai jenis produk BBM. Dengan peningkatan ini, RDMP Balikpapan akan menjadi proyek kilang terbesar di Indonesia.

"RDMP ini jelas merupakan bagian dari ikhtiar menuju kemandirian energi. Dengan kapasitas yang meningkat, impor akan berkurang dan kemampuan kita memenuhi kebutuhan domestik juga semakin kuat,” ujar Bambang kepada di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Selain kapasitas yang meningkat, RDMP Balikpapan juga berperan penting dalam menghasilkan produk BBM dengan standar Euro V. Bambang menegaskan kemampuan menghasilkan bahan bakar rendah sulfur akan meningkatkan kualitas lingkungan, menekan polusi, serta membawa Indonesia sejajar dengan standar energi global. 

“RDMP akan menciptakan produk-produk berstandar Euro V yang lebih bersih dan low sulfur. Ini bukan sekadar peningkatan kilang, tetapi transformasi menuju kualitas energi yang lebih baik,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186823/kilang-WEzC_large.jpg
RDMP Kilang Balikpapan Bisa Kurangi Ketergantungan Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186099/bahlil-Mom4_large.jpg
TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina, Bahlil: Enggak Ada Masalah daripada Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184713/kilang_minyak_balikpapan-Elo9_large.jpg
ESDM Pastikan RDMP Kilang Balikpapan Diresmikan Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177252/tppi_terbakar-sTNZ_large.jpg
Sempat Terbakar, TPPI Pastikan Operasional Kilang Tuban Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174551/purbaya-fkhK_large.jpg
Purbaya Sindir Pertamina soal Kilang Minyak hingga RI Tetap Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174522/kilang_minyak_pertamina-OYAM_large.jpg
6 Fakta Kilang Dumai Kebakaran 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement